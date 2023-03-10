Erdoğan 'Öyle senin konuştuğun gibi değil' diyerek hedef almıştı: CHP'li vekilden jet yanıt

Erdoğan'ın "Hanımefendi konuşuyor; öyle senin konuştuğun gibi değil" diyerek hedef aldığı CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Erdoğan'a verdiği yanıtta "İncinen, incinsin" dedi.

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Erdoğan 'Öyle senin konuştuğun gibi değil' diyerek hedef almıştı: CHP'li vekilden jet yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçim kararını almasının ardından yaptığı açıklamada, TBMM'de "Hatay’a zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" diyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'i hedef aldı. 

Erdoğan, Şahin için "Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük" demişti. 

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CHP'Lİ ŞAHİN'DEN JET YANIT 

Erdoğan'ın açıklamalarına Şahin'den yanıt gecikmedi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Ben Türkiye’nin vekiliyim. İskenderun’da depreme yakalandığım için ilk günler oradaydım. Nefes veren milletin sesi olup, milletin Meclis'inde yaşadıklarımızı anlattım. Gelmediniz demiyorum, 'tedbir almadınız, kurtarma yapmadınız, üç gün arama kurtarma ekipleri gelmedi, geldiğinde de malzeme eksikti, insanları ölüme terk ettiniz' diyorum" ifadelerini kullandı. 

"EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Şahin açıklamalarının devamında "Günlerce uğranmayan göçükler oldu, hala da var. Şimdi de '33. gündeyiz barınma sorununu hala çözmediniz' diyorum. Bir kez daha çağrımızı yineleyip halkımızın eksiklerinin giderilmesini istiyorum" diye yazdı. 

"İNCİNEN, İNCİNSİN"

Şahin açıklamasını "Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır" ifadeleri ile bitirdi. 

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Recep Tayyip Erdoğan Deprem
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