Son dakika: YSK'dan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener seçim takvimini açıkladı. Buna göre seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. Seçim ikinci tura kalırsa 28' Mayıs'ta yapılacak. Yener ayrıca, "Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri 16 Mart saat 17:00’a kadar istifa edecek" dedi.