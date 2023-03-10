Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim kararını imzalayan Erdoğan, "Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım. Bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır" dedi.

"ALTERNETİF OLARAK 14 MAYIS'I TEKLİF ETTİK"

Erdoğan, "18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı. Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabül gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM GÜNDEMİNİ GERİDE BIRAKMAK ŞARTTIR"

"Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi belirsizlikler, deprem yaralarının sarılmasına ve kayıpların telafisine yönelik çalışmaların aksamasını tehdit ediyor" diyen Erdoğan, "Ülkenin bir bölümü can kayıpların ve yıkım altında feryat ederken, diğer tarafta bazıların sergilediği aymazlığı milletimizin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır" dedi.

"MÜKERRER SAYIDA YAYINLANACAK"

Erdoğan, "Anayasa'nın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yapma kararını hayata geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla YSK seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda yayınlanması da olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MÜZİKSİZ BİR KAMPANYA OLACAK"

Seçim kampanyasına ilişkin konuşan Erdoğan, "AK Parti'den milletvekili olmak isteyenler için bir karar aldık. O da ekiplerimizle belirlenecek tutarı AFAD'a yatıracaktır. Deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerin öne çekilmesine dair kararı imzalamasının ardından ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem