Erdoğan-Kılıçdaroğlu davasında yeni gelişme

Yargıtay, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle verilen 25 bin TL'lik cezayı az bularak bozdu.

25 bin liralık manevi tazminat cezası "eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bulunarak bozuldu.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşma ve sosyal medyada paylaştığı görseller sebebiyle Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.