Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’na suikast duyumları alıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları aldıklarını ve bu durumdan güvenlik güçlerinin de haberinin olduğunu söyledi. Halk TV'de konuşan Özel'in açıklamaları şöyle oldu:

*(Suikast iddiaları) Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Şu an koruma sayısında bir artış yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmeye başlayınca bu durumda bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. Bir ara bir bakanın zırhlı aracını da yolladılar genel başkanımız kabul etmedi. Kendisi normal makam aracını kullanıyor. Bu tehditler, seçimi bir korkutma iklimini dönüştürmeye yönelik. Ama bunlar boş mu çıkar…

KORUMAMIZ GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Genel başkana tehdit iddiaları konuşulduktan üç ay sonra Artvin Şavşat’ta konvoyumuza ateş açılmış ve askerimiz hayatını kaybetmişti. Bir korumamız da gözünü kaybetmişti. 1,5 kilometre kala durdurulan minibüste belki de 500 kişiyi öldürecek kadar patlayıcı çıkmıştı. Azmettiricileri Süleyman Soylu (İçişleri bakanı) olan ve yapanlara “Mesajınızı aldık, mesaj verdiniz” diyen milli savunma bakanının (Hulusi Akar) katıldığı cenaze töreninde Ankara Çubuk’ta genel başkanımız linç edilerek çıplak ellerle öldürmek istediler. İçine girdiği evi, “Yakın bu evi” diye söyleyenler oldu. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Güvenlik güçlerinin de bilgisi var. Bize gelen istihbaratların onlarda olmaması zaten mümkün değil.