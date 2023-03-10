'Beşli Çete'ye Türkiye yetmedi: Şimdi de Bosna Hersek’i yolacak!

Muhalefetin 5'li çete olarak adlandırdığı şirketler arasında yer alan Cengiz İnşaat, Bosna Hersek Federasyonu Karayolları İdaresi'nden de ihale aldı.

Kamudan aldığı dev ihalelerle bilinen Cengiz İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar önemli ve geniş bir coğrafyada, karayolu, demiryolu, hava alanı, metro, baraj ve enerji santralleri ile kentsel altyapı çalışmaları başta olmak üzere onlarca farklı projeye imza atan şirket, Bosna Hersek’in kuzeyinde bulunan ve bugüne kadar ihale edilen en uzun otoyolu projesi olan Koridor 5C Otoyolu’nun inşası için yapılan ihaleyi kazandı. 361,75 milyon euro bedelli sözleşme için dün düzenlenen imza törenine, Bosna Hersek Federasyonu Ulaştırma Bakanı Denis Lasic, Bosna Hersek Federasyonu Karayolları İdaresi Başkanı Elmedin Voloder, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Cengiz İnşaat Ülke Müdürü Utku Gök katıldı" denildi.



Cengiz İnşaat Bosna Hersek Ülke Müdürü Utku Gök, 21,3 kilometre uzunluğundaki otoyolu 30 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayacaklarını belirterek, “Ülkenin kuzeyinde yer alan ihale kapsamında otoyolun dışında 30 kilometrelik lokal yol ve 12 kilometrelik dere regülasyonu da bulunuyor. KDV hariç 361,75 milyon euroluk bedeliyle Bosna Hersek’te bugüne kadar ihale edilmiş en yüksek bütçeli proje, aynı zamanda yine ihale edilmiş en uzun otoyolu olacak. Projenin finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanacak” dedi.



Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bu başarı hikayesini farklı ülkelere taşımak; Cengiz İnşaat’ın yarım asra ulaşan bilgi birikimi ve tecrübesini yurt dışındaki yeni pazarlarda da ortaya koyarak, global gücümüzü artırmak olacak. Dünyanın farklı büyük müteahhitlik şirketlerinin de katıldığı bu ve benzeri ihalelerden başarıyla çıkmamıza ek olarak Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası finansman kuruluşlarının bize olan güveniyle, global çalışmalarımızın katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz.”