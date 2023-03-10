Seçim öncesi kritik günler: AKP'de 'sürpriz isimler' hazırlığı

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, “Cumhur İttifakı’ndan sürpriz hamleler yolda” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Fırat bugünkü yazısında, seçim öncesi Cumhur İttifakı’ndaki “sürpriz” gelişmeleri aktardı. Fırat, "Ancak yeni dönemde bazı sürprizlerin de olabileceği konuşuluyor. AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var" diye yazdı.

KALIN, FİDAN, ŞİMŞEK İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı seçilmesinden sonra AKP’de, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın isimlerinin cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçtiği ifade edildi.

Fırat ayrıca, AKP'nin HÜDA-PAR ile uzlaşma sağlama aşamasında olduğunu belirtti. AKP’nin Yeniden Refah Partisi ile de uzlaşmaya çalıştığı iddia edildi.