AKP'li Aktaş'ın 'Arama kurtarmada CHP işi ağırdan aldı' sözlerine CHP'li İslam'dan yanıt

AKP'li Araştırmacı İhsan Aktaş'ın dün sarf ettiği "Muhalefetin depremdeki tutumunu seçmene sorduk. Arama kurtarma ve diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş" sözleri tepki çekmişti.

CHP'Lİ İSLAM'DAN YANIT

Aktaş'ın tepki çeken sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'dan yanıt geldi.

"Bir dönemin sonuna geldik" diyen İslam, "Böyle bir mantıkdışılık, ahlakdışılık, hasılı kalpsizlik karşısında görevimizi tamamlayabilirsek ne mutlu size, ne mutlu bize. “Hakikatin Önemsizleştirilmesi” (post truth) böyle bir şey. Önce bu tımarhaneden çıkmalıyız. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.