Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde 'İtibar' Payı! Saraylara 1.8 Milyar Liralık Bakım

Önümüzdeki yılda yüzde 37.8 artırılarak yaklaşık 17 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1.8 milyar lirası sarayların bakımı için kullanılacak. İktidarın "İtibardan tasarruf olmaz" anlayışıyla yapacağı harcama, 140 bin 240 emekli maaşına denk.

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Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde 'İtibar' Payı! Saraylara 1.8 Milyar Liralık Bakım

Ekonomik kriz vatandaşın yaşamını giderek zorlaştırırken, iktidarın "İtibardan tasarruf olmaz" politikasıyla görkemli yapılar inşa edip saraylara büyük paralar harcaması gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 2025 yılı bütçesi, yüzde 37.8 oranında artırılarak 16 milyar 928 milyon lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde 'İtibar' Payı! Saraylara 1.8 Milyar Liralık Bakım - Resim : 1

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; bütçenin yaklaşık 9.9 milyar lirası mal ve hizmet alımlarına ayrılırken, 1.8 milyar lira da sermaye gideri yapılacak. Sermaye giderine ayrılan ödeneğin tamamına yakının sarayların bakım ve onarımı gibi işlerde kullanılması öngörülüyor. Yani saray ve köşklerin bakım onarımına 140 bin 240 emeklinin maaşı kadar bir para ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde 'İtibar' Payı! Saraylara 1.8 Milyar Liralık Bakım - Resim : 2

BEŞTEPE'YLE BERABER 8 SARAY VE KÖŞK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki külliyenin yanı sıra şu saray ve köşkleri de kullanıyor:

İstanbul’daki Huber Köşkü, Vahdettin Köşkü, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı, Ankara’da Çankaya Köşkü, Muğla Marmaris’teki Okluk Konukevi ile Bitlis’teki Ahlat Köşkü...

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Kaynak: Sözcü

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