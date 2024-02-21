Erdoğan dertli: 'Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde açıklama yaptı.

“Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz mayısta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında ve Milletvekilliğinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Dün Milli Mücadele'de destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıktı.

Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emparyalistlerin oyununu sizlerle bozduk, terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık.

Önümüzde mahalli idareler seçimi var. 38 gün sonra sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon'un 31 Mart'ta yeni bir destanla farkını göstereceğine inanıyorum. Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır.

Cumhuriyetimizin ilk yılı kuruluş sonrasında yaşadığımız sancıların asrıydı. 21 yılda kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla eksikleri telafi ettik. Cumhuriyetimizin ikici asrı ise ülkemizi ve milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır.

İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletelim. Afetlere dirençli yerler inşa etmek üzerine kuruludur. Türkiye'yi dijital teknolojilerle uyumlu şekilde yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmez adımlarımız olacak. Aile müessesini güçlendireceğiz. Evlatlarımızı çağın her türlü sapkın akımlarından koruyacak programlarımızı hayata geçireceğiz. Şehirlerimizi çevre ve tabiata duyarlı, tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş şekilde geliştireceğiz.

Muhalefetin bizler gibi tecrübeleri yok. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimiz için tek önerileri yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapaya zeka neyi emrederse işte adayımız diye vatandaşımızın karşısına çıkarıyor. Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin. Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerde ülkeye hayır gelmez. Bölücü örgütün temsilcileri ile demlenmeyi tercih ettiler. 31 Martta milletin tokadını yemekten kaçamayacaklar.

"ONLAR KENDİ TİYATROLARINI ÇEVİRSİNLER"

Seçim meydanı er meydanıdır. İster genel ister yerel seçim olsun milletimiz karşısına çıkan adaylara bakar, sandıkta da kararını ortaya koyar. Belediyelerde şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. Belediyecilik hesap kitap işidir. Bütçe, imkanlar bellidir.

Hükümet olarak elinde doğru dürüst programı, projesi olan belediyeleri destekleriz. Afyon'dan 81 vilayetimizin vatandaşlarımızın tamamına sesleniyorum; her konuda atıp tutan adayları bırakın. Onlar kendi tiyatrolarını çevirsinler. Afyon'da başka Ankara'da başka konuşanlardan hayır gelmez.

Şehirlerimize eser ve hizmet kazandırmak yerine bize kaybettirmek isteyenlere itibar etmeyin. Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları dikkate almıyor, işimize odaklanıyoruz."