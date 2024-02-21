YRP'den AKP'ye geçen Pamukçu'ya sert tepki: 'Vekillikten de istifa et'

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yaptığı yazılı açıklamayla, dün partiden istifa eden İstanbul milletvekili Suat Pamukçu’yu, milletvekilliğinden de istifa etmeye çağırdı.

Pamukçu, YRP’den istifa ettiğini duyurarak AKP’ye katılmıştı.

Pamukçu’nun istifasına ilişkin açıklama yapan Bekin, “Her ne kadar Sayın Pamukçu’nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak isteriz” dedi.

'HİÇBİR GERÇEĞİ YANSITMAYAN GEREKÇELER'

YRP’nin kuruluş ve inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını savunan Bekin, Pamukçu’nun hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçeler öne sürdüğünü söyledi.

Bekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

”Yeniden Refah Partimiz, genel seçimlerde her ne kadar Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle kendi amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır. Genel Seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi müzakerelerde yer almış ve o dönem ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altında Genel Sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu burada bir kez daha ifade etmek isteriz. Sayın Pamukçu’ya sormamız gereken asıl ortaya konulan bu 30 maddenin hangisinin iktidar partisi tarafından uygulandığıdır. Kendisinin altında imzası bulunan bu metin ile partimizin Cumhur İttifakı ile ilkeler bazında ittifak kurduğunu görmezden gelerek partimizi inanç ve felsefesinden uzaklaşmakla imlemesi siyasi etik bakımından ne derece gerçekçi olduğunu kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.”