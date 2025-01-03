Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı! ‘Büyük Üzüntü Duydum’

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanmış, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Antalya’daki bir hastaneye sevk edilmişti. Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Tayfur, sinüs ameliyatı geçirmişti.

79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Tayfur, 19 Aralık'ta kamera önünde hasta yatağında doktoruna teşekkür ederek, “Ben çok iyiyim” mesajı vermişti. Organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören usta sanatçıdan dün akşam hayranlarını üzen haber geldi. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, dün akşam hayatını kaybetti.

VEDA MESAJLARI TEK TEK SIRALANDI

Tayfur’un ölümünün ardından sanat camiası ve siyasi isimlerden başsağlığı mesajları art arda sıralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yaparak Ferdi Tayfur’un ailesine başsağlığı diledi.

“MEKÂNI CENNET OLSUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

“GÖNÜL DİYARIMA TERCÜMAN OLAN SÖZ USTASIYDI”

Ferdi Tayfur şarkılarına olan sevgisiyle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tayfur’un ölümünden duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi: Mübarek üç aylar ile Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı.

Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.



Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi