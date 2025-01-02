Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Sanatçılardan Peş Peşe Başsağlığı Mesajları
Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Sanatçılar peş peşe baş sağlığı mesajı yayımladı. İşte o mesajlar...
Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanat camiası peş peşe baş sağlığı mesajları yayımlandı. İşte o paylaşımlar...
EBRU GÜNDEŞ
HÜLYA KOÇYİĞİT
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.
ALİŞAN
En kıymetlilerimiz bire bir gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.
TOLGAHAN ŞAYIŞMAN
Ferdi Tayfur çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.
ÖZCAN DENİZ
'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.
MAHSUN KIRMIZIGÜL
Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.
MUAZZEZ ERSOY
Çok üzgünüm...
SEMİHA YANKI
Huzurla uyu sevgili dostum
BİROL GÜVEN
Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat.
DEMET AKALIN
Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti.
MUSTAFA CECELİ
Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
Kaynak: Haber Merkezi