Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Sanatçılardan Peş Peşe Başsağlığı Mesajları

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Sanatçılar peş peşe baş sağlığı mesajı yayımladı. İşte o mesajlar...

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Sanatçılardan Peş Peşe Başsağlığı Mesajları

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanat camiası peş peşe baş sağlığı mesajları yayımlandı. İşte o paylaşımlar...

EBRU GÜNDEŞ

Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Sanatçılardan Peş Peşe Başsağlığı Mesajları - Resim : 1

HÜLYA KOÇYİĞİT

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

ALİŞAN

En kıymetlilerimiz bire bir gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.

TOLGAHAN ŞAYIŞMAN

Ferdi Tayfur çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.

ÖZCAN DENİZ

'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.

MUAZZEZ ERSOY

Çok üzgünüm...

SEMİHA YANKI

Huzurla uyu sevgili dostum

BİROL GÜVEN

Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat.

DEMET AKALIN

Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti.

MUSTAFA CECELİ

Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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