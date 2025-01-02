Siyasilerden Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajları

Ünlü sanatçının ailesine ve sevenlerine siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. İlk paylaşım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İmamoğlu, "Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımda, "Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Milletimizin gönlünde “Ferdi Baba” ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun."

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."

ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur’un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O kardeşimdi" diyerek acısını paylaştı. Bahçeli: "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

ESKİ CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ferdi Tayfur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Halkımızın gönlünde derin izler bırakan sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Haber Merkezi