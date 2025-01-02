Arabeskin Efsanesinden Acı Haber: Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Arabeskin Efsanesinden Acı Haber: Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da Medical Park Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Arabeskin Efsanesinden Acı Haber: Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti - Resim : 1

15 Aralık 2024'te günü evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edilmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Arabeskin Efsanesinden Acı Haber: Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti - Resim : 2

AYRINTILAR GELİYOR...

Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur'dan Ameliyat Sonrası Yeni MesajArabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur'dan Ameliyat Sonrası Yeni MesajGüncel
Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur Ameliyat Sonrası İlk Kez Konuştu: İyiyimArabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur Ameliyat Sonrası İlk Kez Konuştu: İyiyimMagazin

Son Güncelleme:
Polise Kafa Atıp Burnunu Kırdı, Serbest Bırakıldı Polise Kafa Atıp Burnunu Kırdı, Serbest Bırakıldı
CHP Lideri Özgür Özel'den DEM ve MHP Görüşmesine İlk Yorum: 'Şeffaflık ve Toplumsal Mutabakat Şart' 'Şeffaflık ve Toplumsal Mutabakat Şart'
Ne Sirke Ne de Karbonat... Halıdaki Şarap Lekesini Anında Çıkarıyor Ne Sirke Ne de Karbonat... Halıdaki Şarap Lekesini Anında Çıkarıyor
iPhone 18 ve 19'un Özellikleri Sızdırıldı: Samsung'un O Özellikleri Alındı iPhone 18 ve 19'un Özellikleri Sızdırıldı: Samsung'un O Özellikleri Alındı