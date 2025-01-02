Arabeskin Efsanesinden Acı Haber: Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da Medical Park Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

15 Aralık 2024'te günü evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edilmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

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