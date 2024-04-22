Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenmedik ziyaret! İlk kez Erbil'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak temasları sürüyor. Erdoğan, Bağdat ziyaretinin ardından Erbil'e gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenmedik ziyaret! İlk kez Erbil'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyaretinin ikinci durağı Erbil'de. Erdoğan Erbil'de resmi törenle karşılandı.

Barzani İle Aynı Karede

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile bir süre sohbet etti.

İki lider basın mensuplarına kısa süre görüntü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştiriyor.

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