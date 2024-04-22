1 Mayıs Taksim'de mi kutlanacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılacağı iddialarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yalanladı.

Son Güncelleme:
1 Mayıs Taksim'de mi kutlanacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi

İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük olduğunun altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılacağı iddialarını yalanladı.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''1977 yılında Taksim'de kaybettiğimiz 34 işçimizi, emekçimizi rahmetle yad ediyorum. Ancak Taksim'de hayatlarını kaybeden emekçilerimizin isimlerini bile hatırlamayanların, onların aziz hatıralarını kullanarak, bu alanda kitlesel kutlama inadı, 1 Mayıs'ın dayanışma ruhunu zedelemektedir. Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim'de anmak için sendikalarımıza, sınırlı katılımlarına izin verilmektedir.'' ifadesini kullandı.

Bu sebeple çalışan, üreten, büyüyen Türkiye'nin ortak değeri olan bu günü, anlam ve önemine uygun şekilde tüm Türkiye olarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarla, bütün meydanlarda, emeğin ve üretimin olduğu her mecrada bir bayram havasında idrak edeceklerini söyleyen Işıkhan, bu hafta boyunca hem Çalışma Meclisi'nin çalışmalarını sürdüreceğini hem de Emek ve Dayanışma Günü'nü Türkiye'nin çalışma hayatına yakışır şekilde kutlamanın gayreti içinde olacaklarını belirtti.

Son Güncelleme:
Erdoğan Bağdat'ta: Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında 'Kalkınma Yolu' mutabakat zaptı imzalandı Erdoğan Bağdat'ta: Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında 'Kalkınma Yolu' mutabakat zaptı imzalandı
Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı.... Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı....
En çok İstanbul'dan geliyorlar... İzmir'in akın akın göç alan ilçesi açıklandı En çok İstanbul'dan geliyorlar... İzmir'in akın akın göç alan ilçesi açıklandı
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Bakan Şimşek'in 'yerel halk' ifadesine tepki CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Bakan Şimşek'in 'yerel halk' ifadesine tepki
ÇOK OKUNANLAR
Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar Boykota tekel bayileri de katıldı
Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz! Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat!
Kulis I AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir
Erdoğan'ın eski metin yazarı: 15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar, AKP'de dengeyi bozdu "15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar dengeyi bozdu"
Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması: 'Yerel yatırımcıları' ifade ediyor Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması