1 Mayıs Taksim'de mi kutlanacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi

İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük olduğunun altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılacağı iddialarını yalanladı.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''1977 yılında Taksim'de kaybettiğimiz 34 işçimizi, emekçimizi rahmetle yad ediyorum. Ancak Taksim'de hayatlarını kaybeden emekçilerimizin isimlerini bile hatırlamayanların, onların aziz hatıralarını kullanarak, bu alanda kitlesel kutlama inadı, 1 Mayıs'ın dayanışma ruhunu zedelemektedir. Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim'de anmak için sendikalarımıza, sınırlı katılımlarına izin verilmektedir.'' ifadesini kullandı.

Bu sebeple çalışan, üreten, büyüyen Türkiye'nin ortak değeri olan bu günü, anlam ve önemine uygun şekilde tüm Türkiye olarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarla, bütün meydanlarda, emeğin ve üretimin olduğu her mecrada bir bayram havasında idrak edeceklerini söyleyen Işıkhan, bu hafta boyunca hem Çalışma Meclisi'nin çalışmalarını sürdüreceğini hem de Emek ve Dayanışma Günü'nü Türkiye'nin çalışma hayatına yakışır şekilde kutlamanın gayreti içinde olacaklarını belirtti.