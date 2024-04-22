CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Bakan Şimşek'in 'yerel halk' ifadesine tepki

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı basın açıklamasında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'yerel halk' ifadesini eleştirerek, onun sözlerinin Türk milletini kastettiğini belirtti. Yücel, CHP'nin 22 yıldır iktidar olmanın nimetlerinden faydalanan AKP'nin Creme de la Creme - kaymak tabakası hariç geri kalan herkesi kastedildiğini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin baba evidir ve herkesi bu baba evine beklediklerini vurguladı. Yurttaşların baba evine dönüşlerinin başladığını ve herkesi bu evde ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

'AKP’nin Creme de la Creme - Kaymak Tabakası Hariç Geri Kalan Herkesi Kastediyor'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, genel merkezde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu:

'AKP’nin her bir şeyi çok bilen ekonomist genel başkanı Kent Lokantaları’na yenik düştü. 10 bin lirayla geçinin dediniz. Emekli vatandaşlarımızla dalga geçtiniz, açlığa mahkûm ettiniz, emeklilere yenildiniz Sayın Erdoğan. Asgari ücretin altında kira kalmadı. Ev demeye bin şahit isteyen, dört duvarı olan üstü kapalı bir bina bile, durduğu yerde asgari ücretli bir işçiden daha fazla para kazanır oldu. Bir işçinin ödeyemediği ev kirasına yenildiniz. Ekonomik darboğazın huzur bırakmadığı ailelere, buzdolapları bomboş, tencere kaynamayan evlere, geleceğinden umudu kesmiş gençlere, yarınını göremeyen annelere, babalara, parasızlığın, mutsuzluğun, kapana kısılmışlığın sebep olduğu asık suratlara, çaresiz bakışlara yenildiniz Sayın Erdoğan. Bakanınızın tabirinizle siz bu 'Yerel halk'a yenildiniz Sayın Erdoğan. Bu 'Yerel halk' ne demek değerli arkadaşlar? AKP'nin ekonomiyi düzeltmesini beklediği Mehmet Şimşek adeta sömürge valisi gibi konuşuyor. Herhalde; 22 yıldır iktidar olmanın nimetlerinden faydalanan AKP’nin Creme de la Creme - kaymak tabakası hariç geri kalan herkesi kastediyor. Yerel halk değil Sayın Şimşek Türk Halkı, Türk milleti. 100 yıllık Cumhuriyet ve vatansever Türk milleti bu tavrı hak etmiyor.

Aynı Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde 'Harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edip kesintiye gideceğiz' dedi biliyorsunuz. Peki biz de soralım. Bu zorunlu tasarruf kimin cebinden yapılacak? Ortada yıllarca borcu ödenecek, dolarla avroyla ödeme garantisi verilmiş plansız projeler var. Holdingler için sürekli vergi afları çıkarılıyor. Onlar anladığımız kadarıyla tasarruf kapsamında değil. Peki kim ödeyecek bu faturayı? Mehmet Şimşek’in deyimiyle 'Yerel Halk.' Yani mahallenin bakkalı, okulun yanındaki kırtasiye sahibi, gençlerin kahve içmek için gittiği kafenin sahibi ödeyecek hesabı. Menüyü hükümet hazırladı, yemeği yandaşlar yedi, sömürge valisi gibi konuşan Mehmet Şimşek de hesabı halka ödetecek. Kamuda tasarruf sağlanacak mı? diye sorsak onun da yanıtı belli. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyecekler. Saatlerini, yemeklerini, pahalı çantalarını gösterecekler.'