Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu'dan 'bayrak' mesajı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’den (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretine ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, son günlerde DEM Partili belediyelerde yaşanan bayrak tartışmalarına değinerek, 'Bayrak hepimizin ortak değeri' mesajı verdi.

Tanrıkulu, paylaşımında; 'Önceki Eş Başkanları hapiste olan ve zorunlu olarak memleketlerinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, seçilmiş yeni Eş Başkanlarını İl Örgütümüzle beraber ziyaret edip tebriklerimizi sunduk. Günlerdir bayrak üzerinden yürütülen, yalanlarla ve manipülasyonlarla dolu provokasyonun amacı çok açık. Bayrak hepimizin ortak değeri ve ortak değerimizi hukuk dışı operasyonlarının zemini olarak kullanmak isteyenlerin de farkındayız. Provokasyonlar ve manipülasyonlar bu ülkenin seçilmiş Belediye Başkanlarına karşı sopa olarak kullanılmamalı. Ayıptır, ayıp.' ifadelerini kullandı.