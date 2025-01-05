Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim Okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’ye ziyareti sırasında, vefat eden komşusu Muhammet Karslı’nın evine giderek ailesine taziyede bulundu. Erdoğan, ziyarette Kur'an-ı Kerim de okudu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP’nin Samsun ve Ordu’daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile memleketi Rize’ye gitti.

Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı’nın evine uğrayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyaretinde dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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