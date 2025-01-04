Uzman İsim Hesapladı! Kıdem Tazminatı 23 Yılda Böyle Eridi

Ekonomik kriz ile birlikte hayat pahalılığı giderek katlanırken, vatandaşa olan ödemelere ise aynı oranda iyileştirme yapılmıyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kıdem tazminatı tavanının, 2025'in ilk yarısında 46 bin 654 TL olduğunu belirtti. Erdursun, bu veriler çerçevesinde kıdem tazminatının yıllara göre nasıl eridiğini anlattı.

Özgür Erdursun, 2002 yılında 104 gram altın alınabilen kıdem tazminatıyla 2025'te ise sadece 15.5 gram altın alınabildiğini vurguladı.

'12-13 GRAMA DÜŞECEK'

Erdursun, paylaşımında “Kıdem Tazminatı Tavanı 01/01/2025-30/06/2025 için 46.654 TL oldu. 2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyorken, 2008'de 54 gram, 2015'de 38 gram, 2020'de 15 gram, 2024'de 14 gram, 2025'de 15.5 gram altın alınabiliyor ancak bir kaç aya kadar 46.654 TL'nin 12-13 gram altın değerine düşeceğini düşünüyorum...” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi