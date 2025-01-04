CHP Lideri Özel, 'Cumhuriyet Tarihinde İlk' Diyerek Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Susuz Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özel, “Belediye başkanımız buranın yerel sorunları için uğraşıyor, çırpınıyor. Bütün sorunları keşke imkan olsa çözse ama çözemez. Çözemediği için de biraz önce Cilavuz’un ismini bizden istedi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda zaten özellikle tarihsel önemi olan bu köy enstitüsünün adıyla anılmasını yürekten istiyor. Ama iktidar olduğunda ayrıca Cilavuz’da hayvancılıkla uğraşanlara, tarımla uğraşanlara, esnafına, emeklisine, memuruna da el uzatacak bir parti varsa o da adında ‘halk’ olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin sefalet ücretine mahkum edildiğini belirten Özel, “Bugün 12 bin 500 lira verdikleri açlıkla sefalete mahkum ettikleri emeklilerin maaşlarını 14 bin lira yapmayı düşünüyorlar. 14 bin lirayla acaba hangi milletvekilinin, hangi bakanın, cumhurbaşkanının ailesinden hangisinin bir hafta geçinmesi mümkün? 14 bin 500 lirayla emekliye ‘geçin’ diyorlar” dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK...' DİYEREK AÇIKLADI

Özel, asgari ücrete yapılan zamma da tepki gösterirken, “17 bin liralık asgari ücrete bir yıl bir kuruş zam yapmazlar. Şimdi ‘22 bin yaptık’ diyorlar, ‘zam yaptık’ diyorlar. 17 bin liralık asgari ücret geçen sene verildiğinde beş çeyrek altın alıyordu. Bugün 22 bin lira daha Ocak’ın başında 4 buçuk çeyrek altın alıyor. Geçen senenin yoksulluk, sefalet ücreti dediğimiz asgari ücreti şimdiden yarım altın kaybetti. 2 bin 500 lira kaybetti. Asgari ücret, alım gücünde 7 bin 500 lira kaybetti; 5 bin lira zam yaptılar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet, çalışanın cebine ocak ayında zam yapıp para koyacağına cebinden 2 bin 500 lira parayı çekti aldı” dedi.

‘CHP İKTİDARINDA SEFALET ÜCRETİ OLMAYACAK’

CHP’nin iktidara gelmesi durumunda, emekli ve asgari ücret maaşlarının ‘sefalet maaşı’ olmayacağının altını çizen Özel, “Asgari ücret böyle sefalet maaşı olmayacak, biz olsaydık 30 bin lira olacaktı. Asgari ücret ona göre olacak. Doğalgaz faturalarına Kars’ta, Van’da, Ağrı’da, Iğdır‘da, Erzurum’da, Ardahan’da, bu soğuk coğrafyalarda yüzde 50 indirim olacak. Kömür yakanlar kömürü, Karaoğlan Ecevit’in döneminde olduğu gibi kara elması kışın yarı fiyatına satın alacaklar. Esnaf desteklenecek, çiftçi desteklenecek, hayvancılık yapan desteklenecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi