Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Arasında Kritik Buluşma! Görüşmede Neler Konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Saat 18.30'da başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

GÜNDEMDE NE VARDI?



Kritik görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak iki liderin gündeminde öncelikli olarak Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C130 kargo uçağı kazasının bulunması bekleniyordu. Ayrıca 'terörsüz Türkiye süreci' kapsamında yürütülen güvenlik politikalarının da görüşmede ele alınacağı öğrenilmişti. Erdoğan ve Bahçeli, en son Eylül ayında bir araya gelmişti.

Kaynak: AA