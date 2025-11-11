Başsavcılıktan CHP Açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "CHP kapatılacak" iddialarının asılsız olduğunu belirterek, bu haberlerin bilerek yayılan dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP’nin kapatılması talep edildi" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasıyla ilişkilendirilerek yayıldığı, ancak bunun gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği yönündeki iddialar tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Yazımız, soruşturma kapsamında partinin bazı mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine yasal zorunluluk gereği yapılan bir bildirimden ibarettir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

