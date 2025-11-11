Ahmet Özer Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Mahkeme heyeti, tensip zaptında 34 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

6 İSME TAHLİYE

Heyet, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarını dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi."

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Cezaevinden çıkan Ahmet Özer, ilk açıklamasında şunları söyledi: "Bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntüm içeride bu sürece yeterince katkı verememekti. Bugünden sonra bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten destekleri için Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hukuk güvenliği için yapmış olduğu açıklamaların içeridekiler için büyük rol oynadığını belirtmek istiyorum. Pratikte işlevsel olmasını temenni ediyorum.

Kaynak: AA