Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı'yı hakaretler ederek hedef gösterdi: Mendebur iblisin evladı, en ağır cezaya tabi tutulmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında gazeteci Fatih Altaylı'yı aleni bir şekilde, hakaretamiz ifadeler kullanarak hedef gösterdi.

Altaylı'nın YouTube yayınında sarf ettiği "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz? Veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz. Konuşulmaması gereken bir şey bu; ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir içerisine sokmaya çalışıyor" sözleri, Twitter'da gündem oldu.

Özellikle iktidar çevreleri, 'zart zurt' tercihi nedeniyle Altaylı'yı tepki odağı haline getirmiş durumda. Bu kişilerden biri de, Saral'dı.

Fotoğraf: Oktay Saral

Saral, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor... İslam'a ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı, aksi halde Müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir. Ajan olarak bu ülkede Müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabi tutulmalıdır."