Cumhurbaşkanı adayları için imza nereden, nasıl verilir?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala seçmen imzasıyla aday olmak isteyenler YSK'ya başvurusunu yaptı. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyenler için imza süreci başladı. Destekledikleri kişi için imza vermek isteyenler Cumhurbaşkanlığı adaylık imzası nasıl verilir? Cumhurbaşkanı adayı için imza nereden, nasıl atılır? sorularına yanıt aramaya başladı.

Seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday olacaklar için son başvuru Pazartesi, siyasi partiler tarafından aday gösterilecekler için ise 23 Mart olacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimler başvuru sırasında 555 bin 980 lira ücret yatırmak zorunda. Başvuruları kabul edilen isimler için 22 Mart Çarşamba gününden itibaren seçmenlerden imza alınmaya başlanacak. 27 Mart akşamına kadar 100 bin imzayı bulanlar Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Yeterli imzayı bulup aday olanlara seçimden sonra talepleri halinde ödedikleri 555 bin 980 liralık başvuru ücreti iade edilecek.

İMZA NASIL ATILIR?

100 bin imzanın geçerli olması için vatandaşların aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza vermeleri gerekiyor. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Seçmen, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Seçmenler, sadece bir aday için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Başvuran kişiye, listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN NE YAPACAK?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara’da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak.