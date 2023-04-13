Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: "Yetersiz beslenen tek bir çocuğumuz kalmayana kadar yollardayız

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yeni bir paylaşımda daha bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yetersiz beslenen tek bir çocuğumuz kalmayana kadar yollarda olacağız" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Selvi Kılıçdaroğlu, “Yetersiz beslenen tek bir çocuğımız kalmayana kadar yollarda olacağız” dedi.

Sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, çocuklarla ilgili bir paylaşımda daha bulundu. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoya şu notu düştü:

Çocuklarımızın yüzü gülsün, karnı doysun, benden mutlusu yok. Tüm Türkiye'de çocukların gözlerindeki ışık hiç sönmesin diye, yetersiz beslenen tek bir çocuğımız kalmayana kadar yollarda olacağız.

Kaynak: Gerçek Gündem

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