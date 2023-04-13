CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li bir ismin milletvekili adayı yapılmasına rağmen büyükşehir meclisine katılmayı sürdürdüğünü söyledi. Kaftancıoğlu, "Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!" diye yazdı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"AKP’nin İstanbul’da MV’li listelerini oluştururken işlerine geldiği zaman yasaları ve kanunu nasıl tanımadığının somut örneğini belgeleriyle açıklayacağım birazdan. Yakalandınız! Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım.

Milletvekili listesine girmiş birinin istifa etmeden başvurduğu adaylıktan sonra meclis üyeliğine de devam etmesi mümkün olamaz. Ayrıca listeye yazılan birinin de bugün Büyükşehir meclisine katılması mümkün değildir.

Örnek verecek olursam CHP’den istifa eden ve listelerde yer bulamayan İBB Meclis üyemiz Doğan Subaşı nasıl İBB meclis üyesi değil ve toplantılara katılamıyorsa bu kişi için de aynı kurallar ve kanunlar geçerli. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!

Madem idare edin diyorsunuz @DoanSubasi gelsin İBB meclisini yönetsin, istifa eden diğer iki arkadaşımızda bugün yapılacak BŞ meclisine katılsınlar diyeceğim ama demem çünkü CHP olarak biz yasalara saygılıyız. İşimize gelince yasa tanımazlık yapmadığımız gibi pazarlık da yapmayız."