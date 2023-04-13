Nagehan Alçı'dan, Muharrem İnce'ye 'laik Erdoğan karakteri' benzetmesi

İktidara yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, “Burjuvazinin Muharrem İnce olayına bakışı ve geçersiz teoriler” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Nagehan Alçı yazısında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alçı, “Tayyip Erdoğan'a şahsi nefret duyan ama hemen her konuda devlet gibi düşünen, Cumhur İttifakı gibi düşünen seküler bir kesim ortaya çıktı son 8 sene içinde. Bu kesimin istediği aslında laik bir Tayyip Erdoğan karakteri. Muharrem İnce işte o profil” dedi. Alçı devamında, "Bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyor" diye belirtti.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

Bir açıdan da 2023'ün Muharrem İnce ve Memleket Partisi olayı 2018'in Meral Akşener ve İYİ Parti hadisesine benziyor.

Buradaki ana fark İYİ Parti kimliğinin de çok sayıda tanınmış sağcı-milliyetçi siyasetçi ile birlikte 2018’de yüzde 10'a ulaşması ama Meral Hanım'ın şahsi oyunun yüzde 7'lerde kalmasıydı.

Panorama gibi itibarlı araştırmaların bize gösterdiği üzere bu sefer Muharrem İnce yüzde 12-14 seviyelerindeyken partisi bu rakamın yarısı civarında görünüyor.

İnce kendi şahıs kültü üzerinden mitinglerle gitmeye devam edecek. Saha çalışmalarına göre kişisel oyu pek azalmayacağa benziyor. Ama partisinin erimesi ve baraj altı kalması olası. Çünkü ortada parti namına bir olgu yok.

Peki Muharrem İnce'nin bu ani yükselişine İstanbul merkezli Türk burjuvazisi ne diyor? Bunu araştırmaya ve öğrenmeye gayret ettim.

2018'de İstanbul burjuvazisi gönülden Muharrem İnce'yi destekledi. Hatta siyasetin derinliklerine pek vakıf olmayan kimi burjuva aileleri İnce'nin Cumhurbaşkanı seçilme ihtimalinden umutlandı bile.

Eski teoriler bugünkü Türkiye’yi kavramakta yetersiz kalıyor

2023'te ise aynı burjuvazi Muharrem İnce'ye karşı tamamen negatif duygular barındırıyor. Ama endişeli değiller.

Çünkü genel bakış açıları şu: "Cem Uzan bile o kadar para, televizyon ve gazete ile bile yüzde 7 aldığına göre Muharrem İnce alsa alsa yüzde 2-3 alabilir"

Bu perspektif medya camiasında İstanbul burjuvazisiyle çok yakın olan isimlerde de mevcut.

Oysa bugünkü Türkiye'yi anlayamayan bir bakış açısı bu. Tamamen hatalı bir yaklaşım.

90'lardan kalma dizayncı medya perspektifi ile bakarsanız İnce hadisesini böyle görmeniz doğal ama artık öyle bir Türkiye yok.

Benim de tanıdığım ve değer verdiğim bazı araştırma şirketlerini yönetenler 2023 toplumunu kavrayamadılar, o sebeple Muharrem İnce'ye akan seçmen selini göremediler ve şaşırdılar. İstanbul burjuvazisi de bu araştırma şirketi çevrelerini "her şeyi bilen" kabul etti ve bu seçimin çok kolay olacağını düşündü.

"Üç akvaryum" teorisine çok bel bağlandı. Temel yanılgının sebebi bu yanlış analiz oldu diye düşünüyorum.

Seküler kesim, İslami/muhafazakar kesim ve Kürtler/sol kesimden oluşan üç akvaryumlu toplumda seküler kesim ile sol ve Kürt kesiminin seçmen ittifakı ile Kemal Kılıçdaroğlu zafere ulaşır diye düşündüler. Üstüne de muhafazakar kesimden eklemelerle iş tam olur diye baktılar.