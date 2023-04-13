Milletvekili adayı olan AKP'li isme kanun işlemedi: "İstifama müsaade edilmedi"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AKP'den milletvekili adayı olan Mustafa Naim Yağcı, seçim kanununa rağmen belediye meclisi üyeliğinden istifa etmedi.

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Milletvekili adayı olan AKP'li isme kanun işlemedi: "İstifama müsaade edilmedi"

Ülke genelinde birçok belediye meclis üyesi 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Seçim Kanunu gereği meclis üyelerinin görevlerinden istifa etmesi gerekiyor ve istifa eden meclis üyelerinin yerine yedek meclis üyeleri mazbatasını alarak göreve başlıyor. 

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile Ataşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Avukat Mustafa Naim Yağcı’nın, AKP’den İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olmasına rağmen meclis üyeliği görevinden istifa etmediği ortaya çıktı.

33’üncü sıradan aday gösterilen Yağcı, İBB Meclis ve komisyon toplantılarına katılmaya devam ediyor. 

"İSTİFAMA MÜSAADE EDİLMEDİ"

BirGün’ün ulaştığı ve "Kanun gereği istifa etmeniz gerekirken neden istifa etmediniz?" sorusunu yönelttiği AKP’li Yağcı, "İstifama müsaade edilmedi. Konu YSK’de. YSK inceleyecektir" diye yanıt verdi.

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