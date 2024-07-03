Cumhur İttifakı'nda 65 Milyarlık Deprem! Mahkemelik Oldular

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AKP'li Gümüşhane Belediyesi, MHP'ye geçti. Basın açıklaması düzenleyen yeni MHP'li başkan Vedat Soner Başer, eski AKP'li belediyenin borcunu açıkladı.

Başer, "Gümüşhane belediyemize fatura edilmiş 302 milyon 500 bin liralık fatura var. 496 tane bağımsız bölüm yükümlülüğümüz var, bunların maliyeti 1,5 milyar. Belediyemizin güncel gerçek borcu 1 milyar 805 milyon lira" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYEMİZİN BOYNUNA YÜKLENDİ'

Belediyenin önceki AKP'li yönetimine tepki gösteren Başer, yaklaşık 65 milyon liralık seçim faturasının belediyeye yüklendiğini kaydetti.

"15 Mart’tan sonra kesilen faturalar 28 milyon 322 bin lira tutarında" bilgisini paylaşan Başer, şunları söyledi:

"Ne gariptir ki her fatura da 202 bin 950 lira. 22 farklı şirketten kesilen faturalar. Bunlar her gün peş peşe kesiliyor ve birebir aynılar. Bunlar akla vicdana nasıl sığdı! Bakın bu kadar fatura belediyemizin boynuna yüklendi. Bunların hiçbirinde teklif yok, adisyon fişleri yok. Kimler bu paraları harcamış hiçbir kayıt yok. Belediyemizde bizden önceki döneme ait alınan sadece bir malın bile demirbaş kaydı yok, hangi malı almışlar onu bile bilmiyoruz. Bu durumda sizin aklınıza ne gelir?"

'ŞİRKET, BELEDİYEYİ İCRAYA VERDİ'

Eski belediye başkanının ortağı olduğu Çimenler Grup şirketine dikkati çeken Başer, "44 milyon 778 bin lira alışveriş yapılmış. Yine aynı şirkete ait otele 5 yılda 5 milyon 347 bin lira ödenmiş. Belediyemize 31 Mart gecesi GÜMSAŞ şirketinden otel parası geliyor. Ağırlığı otel, çok az kısmı ise yakıt parası. 31 Mart gecesi bu şirketten gelen 266 bin liralık fatura mevcut. Şirketimizle ve belediyemizle hiç bir bağı olmayan özel misafirlerini otelinde yatırıp kaldırmış, üstüne de bunu belediyemize fatura ediyor. Bunların tabi adli makamlarda bedeli olacak. Yine aynı şirket belediyemizi icraya verdi. Toplam 6 milyon için belediyemizi icraya verdi. Ve biz bu parayı ödedik" ifadelerini kullandı.

YARGIYA BAŞVURDULAR

"Belediye başkanı kendisi de dahil birinci derece yakınları da belediyeden ihaleye bile giremez" ifadesini kullanan Başer, "Ve bu arkadaşların Cumhur İttifakı falan diye bir dertleri yok. Biz de Gümüşhane mahkemeleri önünde milletimizle birlikte bunlardan hesabımızı soracağız, suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.