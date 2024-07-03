Suriye Politikasının Mimarıydı... Davutoğlu'ndan Erdoğan-Esad Temasına İlişkin Açıklama!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Suriye ile bir araya geliş aile nostaljisi ile olmamalı devlet adamı olarak olmalı" dedi. Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hiçbir devletin başkanına barışalım diye yalvarmaz. Barış şartlarını kendisi ortaya koyar. Cumhurbaşkanı 2 senedir Rusya'nın baskıyla Esat’la görüşelim diyor. O da 'hayır görüşmem, askerini çek' diyor, şartları dayatan Suriye tarafı" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaşanan olaylara da değinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DavutoğlU şöyle konuştu:

"Provakasyonlarla Kayseri'de başlayan olaylar Kuzey Suriye'ye intikal etti. Bu olayların değerlendirilmesini kapsamlı bir şekilde yapmak istiyorum. Hangi uluslararası bağlamda bu olaylar şekilleniyor? Avrupa'da sağın yükselişi adım adım geliyor. Ukrayna savaşının Karadeniz ve Balkanlar havzasında oluşturduğu bunalım ve kriz ortamı, İsrail'in saldırganlığının Orta Doğu'da yol açtığı büyük yıkım ve bilinmezlikler. ABD'de iktidara kim gelir öngörülemezliliği. Bu tablo içinde Türkiye'nin ayakları üzerinde sağlam durması lazım. Bu krizler tablosu ile Türkiye'deki provakasyonlar birbirinden ayrı süreçler değildir. Milletimizi kutuplaşmaya, kin ve nefret söylemine dayalı birtakım gerilimlere sokmak isteyenlerin tek bir hedefi vardır, Türkiye'yi zayıflatmak. Mülteciler sorunu ile karşı karşıyayız. Çok açık ve net tedbirler almamız lazım. Bu sorun toplumda ciddi kaygılar uyandırıyor. Türkiye'nin içini karıştırmak üzere yürütülen bir provokasyon olduğu konusunda dikkatli olmamız lazım.

'SURİYE İLE GÖRÜŞÜLMELİ'

Esad ve Suriye ile görüşülmeli. Suriye ile bir araya geliş aile nostaljisi ile olmamalı devlet adamı olarak olmalı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hiçbir devletin başkanına barışalım diye yalvarmaz. Barış şartlarını kendisi ortaya koyar. Cumhurbaşkanı, 2 senedir Rusya'nın baskıyla Esad'la görüşelim diyor. O da 'Hayır görüşmem, askerini çek' diyor, şartları dayatan Suriye tarafı. AB, ABD, BM ve komşu ülkelerle mültecilerin dönüşleri ile ilgili kapsamlı bir diplomatik girişim olması lazım. Kin ve nefret söylemine karşı önlemler alınmalı. Türkiye çapında provakasyon uygulanıyor."

Kaynak: ANKA