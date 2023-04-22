CHP'ye bayram ziyaretleri: AKP, DSP, Vatan Partisi, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti heyetleri Genel Merkez'de ağırlandı

Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. CHP, bayram kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde sırasıyla AKP, Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti ile İYİ Parti heyetlerini kabul etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığındaki heyette Samsun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Neslihan Hancıoğlu, Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı.

CHP heyeti sırasıyla AKP, Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti ile bayramlaştı. CHP heyeti, ilk olarak AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığındaki AKP heyetini CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

CHP heyeti, siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalar kapsamında, AKP, Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti ile İYİ Parti heyetlerini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bu bayramın buruk geçtiğini belirterek, "Acımız büyük. Eksiğiz bu bayramda. Umarım alınan tedbirlerle bundan sonra böyle acıları hiçbir zaman yaşamayız. Huzurlu, barış içinde, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, sevgiyle nice güzel bayramlar olsun diliyorum" dedi.

“BU FELAKETE BİZİM NE KADAR YÜCE BİR MİLLET OLDUĞUMUZU DA BİR KEZ DAHA GÖSTERGESİ OLDU”

Bayramlaşmada konuşan AKP’li İşler, Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, “Bu sene biraz buruk mutluluk oldu. İki buçuk ay önce yaşadığımız deprem felaketinden dolayı canlarımızı kaybettik. Şehirlerimiz yıkıldı. Ama milletçe devlet millet kaynaşmasıyla bu yaraları sarmak için büyük bir çaba gösteriliyor. Aslında bu felakete bizim ne kadar yüce bir millet olduğumuzu da bir kez daha göstergesi oldu. Herkes seferber oldu” dedi.

“KÖY EVLERİ TESLİM EDİLECEK”

İşler, “Köy evleri teslim edilecek. Diğer taraftan binalar yapılmaya başlandı. İnşallah en kısa zamanda da o hak sahiplerine evleri teslim edilecek. Vatandaşlarımız sıcak yuvalarına tekrar kavuşacaklar. Bu buruklukla birlikte bayramı da idrak etmiş oluyoruz” diye konuştu. İşler, CHP ailesinin bayramını kutladı.

“HUZURLU, BARIŞ İÇİNDE, HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN, KUTUPLAŞTIRMADAN, SEVGİYLE NİCE GÜZEL BAYRAMLAR OLSUN DİLİYORUM”

Karabıyık, AKP heyetine, “Hoş geldiniz” dedi ve şunları söyledi:

“Bayramlar, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, barıştır. İfade ettiğiniz gibi son dönemde de buruk, eksiğiz. Büyük acılar yaşadık. Ben öncelikle ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve terörde yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Son dönemde afetler, onun öncesinde salgın… Sağlık çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı yitirdik. Sonrasında doğal afetler… Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Eksiğiz bu bayramda. Umarım alınan tedbirlerle bundan sonra böyle acıları hiçbir zaman yaşamayız. Huzurlu, barış içinde, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, sevgiyle nice güzel bayramlar olsun diliyorum. Bizler de CHP olarak sizlerin, örgütlerinizin ve teşkilatlarınızın bayramınızı kutluyoruz.”

Bursa Milletvekili olan Lale Karabıyık, AKP heyetine, Bursa’nın meşhur kestane şekerinden ikram etti.

“DEPREM YERKÜRENİN BİR KADERİ. HER ZAMAN ONA HAZIRLIKLI OLMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU”

Depreme dikkat çeken AKP’li İşler, “Elbette depremler olabilir, deprem yerkürenin bir kaderi. Her zaman ona hazırlıklı olmak bizim boynumuzun borcu. Hem dinimizin emri de bu, tedbirli olmak gerekiyor hem de aynı zamanda ilmin, bilimin de gerekleri bunu gerektiriyor” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN ŞU AN BİZİM NE HİSSETTİĞİMİZ DEĞİL, ORADA İHTİYAÇ SAHİBİ OLAN İNSANLARIN YARALARININ SARILMASIDIR”

CHP PM Üyesi Pınar Uzun, depremden dolayı bayramın buruk geçtiğini ifade ederken, “Önemli olan şu an bizim ne hissettiğimiz değil, orada ihtiyaç sahibi olan insanların yaralarının sarılmasıdır. Buna odaklanmış durumdayız” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZ BÜLENT ECEVİT’İ RAHMETLE ANIYORUM”

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyet de CHP’ye bayram ziyaretine geldi. CHP’li Lale Karabıyık, “Genel Başkanımız Bülent Ecevit’i rahmetle anıyorum. Kendisinin yaptığı bütün faaliyetler ve yaşamındaki başarılar, bir tanesini ifade etmek gerekirse Kıbrıs’ta rahmetli sayın Erbakan ile birlikte dünyaya dik duruşu, kararlı tavrı, hatırlamak, unutmamak gerekiyor. Bizler de sizlerin, örgütlerinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz” diyerek bayramlarını tebrik etti.

“İŞ BİRLİĞİNDE BİR VEYA İKİ, ÜÇ TANE VEKİLLE TEMSİL EDİLMESİ İÇİN ÇOK YOĞUN BİR BASKI ALTINA ALINDIK”

Aydemir, DSP’nin örgütleri tarafından baskı altında alındığını ifade ederken, “Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Türkiye’de demokrasiye inanmış, demokratik, laik, hukuk devleti diye Anayasamızda yerini almış. Birçok partiler birbirleriyle birleşirken kimse baskı altına alınmıyor ama Demokratik Sol Parti, bir ittifak içerisinde olmamasına rağmen, iş birliğinde bir veya iki, üç tane vekille temsil edilmesi için çok yoğun bir baskı altına alındık. Bu baskıların neticesinde de olumsuz şeyler yaşıyoruz. Ben 17 yaşında CHP’nin bayrağını taşımış bir insanım ama ben DSP kurulurken de Ecevit ile DSP’de yer aldım. Biz, birbirimize alternatif olarak kurulmuş partiler değiliz” diye konuştu.

CHP’yi ziyaret eden HDP ve Yeşil Sol Parti heyetinde HDP Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partiler Komisyonu Üye Hüseyin Taka, HDP Kadın Koordinasyonu Üyesi Tülay Koçak ve Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Sevtap Akdağ yer aldı.

“BU BAYRAMIN, HALKLARIMIZIN TOPLAM BÜTÜN BAYRAMLARININ ÖNÜNÜ AÇACAĞI ÖZGÜR GÜNLERİN MÜJDESİ OLMASINI DİLİYORUZ”

Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Sevtap Akdağ, sorunların çözüm yerinin TBMM olduğunu söylerken, “Bu bayramın, halklarımızın toplam bütün bayramlarının önünü açacağı özgür günlerin müjdesi olmasını diliyoruz” dedi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDE. MECLİS’TEDİR”

Karabıyık, HDP ve Yeşil Sol Parti heyetinin bayramını kutlarken, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisiyiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde ve gerçekten sorunlara çözüm üreterek, tüm vatandaşların geleceğinin teminatı olarak yolumuzda yürümeye çalışıyoruz. Sorunların çözümü güçlendirilmiş parlamenter sistemde, Meclis’tedir. Bu vurguyu hep yapıyoruz. Barış, kardeşlik içerisinde, sevgi diliyle yaşayacağımız, sorunların olmadığı, sorunların çözüme kavuştuğu, yoksulluğun yoksunluğun olmadığı nice güzel bayramlar diliyoruz” diye konuştu.

“DEMOKRATİK HAKKINI KULLANABİLECEĞİ KOŞULLARIN, ZEMİNLERİN DE ZEDELENMEYE ÇALIŞILDIĞI SÜREÇLERE MARUZ KALABİLİYORUZ”

Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Akdağ da Adıyaman’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyonlara tepki göstererek, “Maalesef bu seçim süreçleri kutuplaştırma siyaseti yapmaya çalışanlar açısından her birimizin eşit, özgür koşullarda, demokratik hakkını kullanabileceği koşulların, zeminlerin de zedelenmeye çalışıldığı süreçlere maruz kalabiliyoruz” dedi.

“15 MAYIS SABAHI DA DEMOKRASİNİN BAYRAMINI KUTLAYARAK TARİH YAZALIM BİRLİKTE”

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz başkanlığındaki heyet de CHP’ye bayram ziyaretinde bulundu. Yılmaz ziyarette, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Adıyaman’daki provokasyonları anımsatarak, “Dün yaşanan olaylardan dolayı hepimiz son derece üzgünüz. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletine, birbirimize kimlikler değil de değerler üzerinden sarılmaya ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha gördük bu dönemde. Bu nedenle milletçe daha büyük bir kucaklaşmaya ve dikiz aynasından değil, artık önümüze bakmaya, 21’inci yüzyılda hak ettiğimiz yere, bir Türkiye için bu ilk bayram bir araya gelişimiz olsun. 15 Mayıs sabahı da demokrasinin bayramını kutlayarak tarih yazalım birlikte” dedi.

“BİZ O PROVOKASYONLARI YAPANLARI YA DA ALET OLANLARA KIZMIYORUZ, ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ”

Karabıyık da “Türkiye’nin geleceğinin teminatı olalım. Buruk bir bayram” dedi. Karabıyık, “Sevgi dilini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geçmiş olsun ifadenize de teşekkür ederim. Dün yaşananlar gerçekten üzücü. Böyle olaylar seçimlere yakın ya da seçim sonuçlarının algılandığı dönemlerde oluyor. Keşke olmasa. Provokasyonlar olabiliyor. Ama biz o provokasyonları yapanları ya da alet olanlara kızmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Onlar da bizim. Onların da geleceğinin teminatı biz olacağız. Genel Başkanımız da sevgi diliyle ifade etti. ‘Hakkımı helal ediyorum varsa’ dedi. Acıyla söylenen bir cümle olduğunu ifade etti. Acıyla da söylemiş olsun provokasyon da olsa olmaması gerekir. Seçim süreçlerinde de önceki dönemlerde de olabiliyor” diye konuştu.

Kaynak: ANKA