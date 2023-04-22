'Cübbeli Ahmet' durmuyor: Önce sandıkta mezhep provokasyonu, şimdi de kadınlar

GERÇEK GÜNDEM /

Kamuoyunca 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerin Ahmet Mahmut Ünlü provokatif açıklamalarıyla gündemde yer tutma çabalarını sürdürüyor.

İnstagram’da yayınladığı videoda parfüm kullanan kadınları hedef alan Cübbeli Ahmet, "Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza” ifadelerini kullandı.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün kadınları hedef gösteren açıklamaları şöyle oldu:

“Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk… Haram. Bu ziynettir.”

Mart ayında kendisini dinleyenlere "ebleh" diyen Cübbeli Ahmet, İran, Saadet Partisi ile CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ‘bağ olduğunu’ iddia etmişti. Kamuoyu Cübbeli Ahmet'in bu yorumu Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeniyle büyük tepki çekti. Şia mezhebine bağlı kişileri Müslüman olarak görmeyen ve bu konuda fikirlerini Şia'ları hedef göstererek sık sık dile getiren Ünlü'nün Alevilik tanımını kullanmadan yurttaşları Şia'lar üzerinden hedef alması dikkat çekiyor.

CÜBBELİ AHMET'TEN SEÇİM ÖNCESİ MEZHEP PROVOKASYONU

Ahmet Mahmut Ün, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nı hedef aldığı açıklamalarında; Saadet Partisi'nin Kılıçdaroğlu’nu aday yaptırma çabasının İran kaynaklı olduğunu öne sürüp “Allah şerlerinden muhâfaza eylesin ve bu kafanın seçimi kazanması hâlinde devletimizin ne kadar zarar zevâle uğrayacağını bu milletin anlamasını nasîb eylesin” ifadelerini kullanmıştı.

İran ve Türkiye'yi mezhepler üzerinden karşılaştıran Ünlü, “Kur‘ân’ımıza eksik diyen, namazı üçe indiren ve Muharrem ayı dışında Ramazân-ı Şerîf diye bir kutsalı olmayan İran Şîâ’sının Müslüman Türk askerinden rahatsız olması yadırganacak bir şey değildir. Çünkü onlarla bizim dînimiz bir değildir” sözleriyle seçimler öncesi nefret söylemlerinin önünü açacak mezhepçi yaklaşımlarını da kamuoyuna açıklamıştı.

Saadet Partisi'ni ve partiye oy veren seçmenleri de hedef alan Ünlü, "“Artık Saadeti ve onun içinde bulunduğu hizibleri desteklemenin dînimiz ve vatanımız için ne büyük tehlikeler arz edeceğini düşünmeden rey verenlerin dünyâda ve âhirette ne büyük hüsrâna düşecekleri îzâha muhtâc değildir. Yüce Rabbimiz bu bâtılları tanıma husûsunda necib milletimize ferâset ihsân eylesin" diye konuşmuştu.

CÜBBELİ AHMET: PARTİ TELAFFÜZ ETMEME LÜZUM KALMADI

Diğer yandan; OdaTV'den Can Özçelik'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, “ABD kimden rahatsız, Avrupa Birliği kimden rahatsız, PKK/PYD kimden rahatsız biz buradan gideriz” demişti.

Cübbeli Ahmet, “FETÖ kimden rahatsızsa onlara rey vereceğim. Bunların hepsi alenen ortada. Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Zaten ittifaklar oluştu artık. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.