CHP’nin seçim kampanyasında kullanacağı slogan belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde “İşimiz gücümüz Türkiye” sloganını kullanacak.

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CHP’nin seçim kampanyasında kullanacağı slogan belli oldu

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ederken CHP'nin seçim sloganı da belli oldu

Önümüzdeki hafta aday belirleme sürecini tamamlayacak olan partiler seçim kampanyalarının içeriğini de kamuoyu ile paylaşmaya başladı.

Seçim beyannamesini ilk açıklayan AKP, “Gerçek belediyecilik” sloganı ile sahaya çıktı. MHP, “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganı ile mitinglere başlarken, iktidar ve muhalefet karşısında 'üçüncü yol' tarif eden İYİ Parti “Mecbur değilsin” sloganını kullanıyor.

Saadet Partisi geçtiğimiz hafta seçim sloganını “Saadet İş Başına, Haydi Bismillah” olarak duyurdu. Yeniden Refah Partisi ise “Ahlaklı belediyecilik” diyerek 81 ilde gösterdiği adayları bir törenle tanıttı.

CHP'DE SEÇİM HAZIRLIKLARINDA SONA DOĞRU

Gelecek hafta, 12 Şubat’ta yapacağı Parti Meclisi toplantısında kalan tüm adayları belirlemeyi hedefleyen CHP’de de seçim kampanyası hazırlıklarına son rötuşlar yapılıyor.

Duvar'ın haberine göre; CHP’nin seçim kampanyası sloganı “İşimiz gücümüz Türkiye” olacak. Son dakika bir değişiklik olmazsa belirlenen bu slogan “İşimiz gücümüz Ankara”, “İşimiz gücümüz Çanakkale” gibi her kentin adı ile de kullanılacak. Ayrıca seçim bölgelerinde parti politikaları dile getirilirken, “İşimiz gücümüz gençlik”, “İşimiz gücümüz emekliler” gibi sloganlar üretilecek.

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