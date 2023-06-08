'CHP'nin İBB adayı olacak' iddiasına Sarıgül'den net yanıt

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İBB başkan adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladığını aktardı. Sarıgül'den yanıt ise gecikmedi.

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'CHP'nin İBB adayı olacak' iddiasına Sarıgül'den net yanıt

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adını dillendirilmeye başlandığını iddia etti.

Sarıgül kararını verdi: Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyorSarıgül kararını verdi: Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyorSiyaset

SARIGÜL'DEN YANIT 

Işık daha sonra yaptığı paylaşımda, Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını belirterek, "Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı" dediğini aktardı.

Sarıgül, şunları söyledi: "Ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam! Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor."

BİRLEŞME KARARI ALINDI 

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi'nin toplantısının ardından açıklama yapmış, partisinin CHP'ye katılma iddialarıyla ilgili konuşan Sarıgül, parti meclisinin CHP ile birleşme kararı aldığını söylemişti.

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