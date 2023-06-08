'CHP'nin İBB adayı olacak' iddiasına Sarıgül'den net yanıt

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adını dillendirilmeye başlandığını iddia etti.

SARIGÜL'DEN YANIT

Işık daha sonra yaptığı paylaşımda, Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını belirterek, "Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı" dediğini aktardı.

Sarıgül, şunları söyledi: "Ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam! Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor."

BİRLEŞME KARARI ALINDI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi'nin toplantısının ardından açıklama yapmış, partisinin CHP'ye katılma iddialarıyla ilgili konuşan Sarıgül, parti meclisinin CHP ile birleşme kararı aldığını söylemişti.