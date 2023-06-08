Belediye başkanı hayatını kaybetmişti: Söke'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tunçel yerine Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan seçildi.

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Belediye başkanı hayatını kaybetmişti: Söke'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Söke Belediye Başkanı Levent Tunçel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 

YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU 

Tunçel'in vefatı sonrası göreve gelecek isim için Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. 

Seçimi kazanan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin yeni belediye başkanı oldu.

MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR? 

Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 yılında Ödemiş’te doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimi 1988-1999 yılları arasında Ödemiş’te tamamladı.

1999-2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2004 yılında avukatlık stajını İzmir Karşıyaka’da tamamladı.

2005-2006 yıllarında Ödemiş Adliyesi’nde mesleğe başladı. 2006-2007 yıllarında Konya’nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında Gaziantep’in Nizip İlçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hukuk ve adalet konularına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında Adalet Dergisi’nde “Avrupa Birliği Ombudsmanı” isimli makalesi yayınlandı.

2009 yılında Yüksek Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2011-2013 yıllarında Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde, 2013-2016 yıllarında Aydın Söke’de ve son olarak Manisa Adliyesinde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde “Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu” adlı makalesi yayınlandı.

Doktora eğitimine Ankara Üniversite’sinde devam etmekte olup, “ Türk Ceza Hukuku’nda İftira” isimli tez çalışmasını bitirdi. Bitirmiş olduğu tez çalışmasını savunmak için gün beklemektedir.

24 Haziran 2018 yılında gerçekleşecek olan Milletvekili seçimlerinde Manisa Adliyesi’ndeki Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa edip, Aydın’dan 4. Sıra Milletvekili adayı oldu.

“Avrupa Birliği Yargı Düzeni’nde Savcılık Kurumu” isimli kitap çalışması ile çeşitli dergilerde birçok hukuki makaleleri bulunan ve iyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa İberya Arıkan, Burcu Arıkan ile evli ve Ela Lidya Arıkan ve Merih Arıkan adında iki çocuk babasıdır.

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