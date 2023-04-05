CHP'li Çakırözer'den Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden büyükelçileri tehdit eden Erdoğan'a tepki: Beyzbol sopası gösteren Obama'ya nasıl karşılık verdiniz

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden büyükelçileri tehdit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

"OBAMA BEYZBOL SOPASINI GÖSTERİRKEN NE KARŞILIK VERDİNİZ?"

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Memleketin hiçbir derdini çözemeyen Erdoğan şimdi büyükelçileri azarlayarak aklınca milliyetçilik derdinde. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’na gittiler diye büyükelçilere ders vereceğiz diyorsunuz.. Peki o azaman dostunuz Trump’ın hakaret dolu mektubunda verseydiniz ya o dersi? Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz? Joe Biden ulusumuzu soykırım iftirasıyla suçlarken, Obama beyzbol sopasını gösterirken, Putin sarayının kapısında dakikalarca bekletirken ne karşılık verebildiniz?” dedi.

“DERTLERİ MİLLİYETÇİLİK DEĞİL!”

Erdoğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki göstermiş, büyükelçileri tehdit etmişti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de söz alarak Erdoğan'ın milliyetçilik söylemlerinin asıl amacının pahalılık ve yoksulluk konularını gündeme getirmemek olduğunu söylerken, tepki gösterdi.

Çakırözer, geçmişte Trump, Joe Biden, Putin başta olmak üzere Türkiye ve Erdoğan’a yönelik yapılanları hatırlatarak, “Bunlara hangi karşılığı verdiniz” diye sordu.

“TRUMP’IN HAKARET DOLU MEKTUBUNA HANGİ DERSİ VERDİNİZ”

Çakırözer TBMM’de şunları söyledi:

“Memleketin hiçbir derdini çözemeyen Erdoğan şimdi büyükelçileri azarlayarak aklınca milliyetçilik derdinde. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’na gittiler diye büyükelçilere ders vereceğiz diyorsunuz.. Peki o azaman dostunuz Trump’ın hakaret dolu mektubunda verseydiniz ya o dersi? Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz? Joe Biden ulusumuzu soykırım iftirasıyla suçlarken, Obama beyzbol sopasını gösterirken, Putin sarayının kapısında dakikalarca bekletirken ne karşılık verebildiniz? ‘Bu can bu bedende oldukça çıkamazlar’dedikleriniz Merkel’in Trump’un telefonuyla tivitiyle cezaevinden özel uçaklarla götürülürken vatan toprağı süleyman şah türbesi kaçırılırken neredeydi milliyetçiliğiniz? Ortağı, üreticisi olduğumuz F35 projesinden atılırken, parasını ödediğimiz uçaklarımız dahiverilmezken hangi dersi verebildiniz? Biz biliyoruz derdiniz milliyetçilik falan değil.. Derdiniz pahalılık, yoksulluk konuşulmasın. Depremzedelerin çaresizliği konuşulmasın ama millet bu oyununuza gelmeyecek. Gerçek vatan sevgisinin ne olduğunu 40 gün sonra sandıkta gösterecek!”

Kaynak: Gerçek Gündem