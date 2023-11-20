CHP'li Tanal'dan "af" çıkışı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, af konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Tanal, X hesabından paylaşımda bulunarak bugün Sincan, Diyarbakır ve Mardin cezaevlerini incelediklerini belirtti.

Tanal, "Sincan, Diyarbakır ve Mardin cezaevlerini; İnsan hakları inceleme Komisyonu olarak mahallinde ziyaret ettik. Şu gerçeği gördüm… Toplumda İnfial yaratacak suçlar hariç olmak üzere af toplumsal bir ihtiyaçtır. Toplum, siyasi iktidardan, Cumhuriyetin 100.Yüzyıl af konusunda bir adım atmasını bekliyor. Devletlerde bir teamül oluşmuştur.Devletlerin kuruluşlarının 25-50-75 ve 100 yüzyıllarda toplumsal barışı sağlamak adına genellikle af çıkarırlar. Böyle bir çalışma üzerinde siyasi iktidar çalışmalı ve topluma olumlu ve olumsuz yönde bir açıklama yapmalıdır" dedi.