Kılıçdaroğlu'ndan parti içine video: Partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yayınladığı videoda partililere seslenerek "partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan parti içine video: Partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38'inci Kurultay'da CHP Genel Başkanlığı'nın Özgür Özel'e kaptırmasının ardından bugün evinin çalışma odasında çektiği videoyla tartışmalara yanıt verdi.

"KUMPASLARA YELTENEN ART NİYETLİ GRUPLAR..."

Kılıçdaroğlu X hesabından paylaştığı videoda CHP'lilere seslenerek "Gerek sosyal medyada gerekse televizyon programlarında partimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek izliyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek üzere" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Özgür Özel
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