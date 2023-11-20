Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin Gezi tutuklusu TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararına uyulmaması kararına, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.

Daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesince verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

Kaynak: AA

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