CHP'li Seyit Torun'dan açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 10 büyükşehir belediye başkanı, parti genel merkezinden ayrıldı.

Belediye başkanları açıklama yapmadı. Başkanların ayrılmasının ardından Seyit Torun bir açıklama yaptı. Torun, açıklamasında şunları söyledi:

"11 Büyükşehir belediye başkanımızın 10'u Genel Başkanımızı ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle aramıza katılamadı. Tamamı desteklerini ifade etti ve yanında olduklarını söylediler. Belli bir değerlendirme yapıldı, büyükşehir belediye başkanlarımızın deprem bölgelerinde yaptıkları destekleri ve hizmetleri aktardılar. Ardından buradan ayrıldılar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz, soru almıyoruz."

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Halil İbrahim sofrasıdır bizimki; hiç eksilmesin, hep artsın. Halil İbrahim bereketi hep olsun" diye yazdı.