CHP'li Öztürk’ten Ali Erbaş’a tepki: Arapça bilmediğini biliyorduk, tarih de bilmiyormuş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Balkanlardan geldiğini unutmuş insanlar… ‘Arap, Arapça’ deyince tüyleri diken diken olan yok mu” ifadelerine CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
<

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir organizasyonda sözü göçmenlere "Balkanlardan geldiğini unutmuş insanlar… ‘Arap, Arapça’ deyince tüyleri diken diken olan yok mu arkadaşlar? Irkçılık bizim dinimizde yasaktır." demişti.

Kendisi de bir Balkan göçmeni olan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Ali Erbaş’ın sözlerine tepki gösterdi. Erbaş’ın sözlerini defalarca kez dinlediğini aktaran Öztürk, “Anladığım kadarıyla Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Başkanı olmaktan çok da mutlu değil. Orta Doğu’yu Türkiye’nin ve Balkanlar’ın önünde tutuyor belli ki” dedi.

BALKAN TÜRKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCU ANA UNSURLARIDIR

Erbaş’ın Arapça bilmediği gibi tarih de bilmediğini söyleyen Öztürk, “Ben kendisine biraz bilgi vereyim. 'Elhamdülillah Türküm' diyen Balkan Türkleri vatanı sadece Hristiyanlara karşı değil, Müslüman Araplara karşı da savunmuştur. Balkan Türkleri hem Balkanları hem Rumeli’yi Türk yurdu ve Müslüman yapan, Anadolu’yu fetheden, Osmanlı’nın yıkılış döneminde de 200 yıllık vatan sathını savunan, en ağır bedelleri ödeyen, katledilen, ölüm ve sürgünü yaşayan, Kurtuluş mücadelemizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ana unsurlarıdır.” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ali Erbaş CHP
Son Güncelleme:
AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu açıklandı AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu açıklandı
Dünyanın en iyi mutfakları listesi... Türk mutfağı bakın kaçıncı sırada yer alıyor Dünyanın en iyi mutfakları listesi... Türk mutfağı bakın kaçıncı sırada yer alıyor
Karamollaoğlu genel başkanlığı bırakıyor: Saadet Partisi'nin kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi'nin kongre tarihi belli oldu
Leke bırakmadan fayans temizliği nasıl yapılır? Fayans ustalarının sırrıymış Leke bırakmadan fayans temizliği nasıl yapılır? Fayans ustalarının sırrıymış
ÇOK OKUNANLAR
Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama
Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı
Kulis: Özgür Özel ile Devlet Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Özel ile Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı Meteoroloji'den kar uyarısı
İsmail Saymaz: Sinan Ateş’in tetikçisini taşıyan çakarlı Audi kimin? İsmail Saymaz: Sinan Ateş’in tetikçisini taşıyan çakarlı Audi kimin?