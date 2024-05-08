AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu açıklandı

AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu açıklandı. Belediyenin şu an toplam 919 milyon 519 bin 726 TL borcu bulunuyor.

AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu açıklandı

CHP’nin 30 yıl sonra kazandığı Beyoğlu Belediyesi’nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL olarak açıklandı. Belediye, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 Mart 2024 yerel seçiminden önce son 5 ayda belediyenin 12 adet gayrimenkulü de 198 milyon TL’ye satılmış.

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nin 31 Mart 2024 itibariyle borç durumu açıklandı. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamaya göre, belediyenin şu an toplam 919 milyon 519 bin 726 TL borcu bulunuyor.

AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin borcu açıklandı - Resim : 1

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