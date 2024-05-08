Karamollaoğlu genel başkanlığı bırakıyor: Saadet Partisi'nin kongre tarihi belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor” diyerek, görevi bırakacağını açıklamıştı. Karamollaoğlu, yeni genel başkanın teşkilatlarının görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğini, isim tekliflerine açık olduklarını ifade etmişti. Karamollaoğlu açıklamalarında, siyaseti değil, sadece genel başkanlık görevini bıraktığını vurgulamıştı.

Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi, olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre, 30 Haziran'da Ankara'da toplanacak.

Saadet Partisi’nin son kongresi, 30 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. Kongrede aday gösterilen Temel Karamollaoğlu genel başkan seçilmişti.