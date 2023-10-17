CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te af çağrısı
CHP'li Mustafa Sarıgül, Meclis'te yaptığı konuşmada af çağrısında bulundu.
CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis’te af çağrısında bulundu.
9 Nisan 2022’de yaptığı çağrıyı hatırlatan Sarıgül, şunları söyledi:
557 gündür bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bu amaçla, 100’den fazla cezaevine gittim.
Adaletsizliğe, haksızlığa uğramış kişiler için, hak yerini bulsun diye uğraşıyorum.
Buradan TBMM’ye ve tüm Türkiye’ye sesleniyorum; Affet Türkiye diyorum."
Kaynak: Gerçek Gündem
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