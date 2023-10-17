CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te af çağrısı

CHP'li Mustafa Sarıgül, Meclis'te yaptığı konuşmada af çağrısında bulundu.

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CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te af çağrısı

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis’te af çağrısında bulundu.

9 Nisan 2022’de yaptığı çağrıyı hatırlatan Sarıgül, şunları söyledi:

557 gündür bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bu amaçla, 100’den fazla cezaevine gittim.

Adaletsizliğe, haksızlığa uğramış kişiler için, hak yerini bulsun diye uğraşıyorum.

Buradan TBMM’ye ve tüm Türkiye’ye sesleniyorum; Affet Türkiye diyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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