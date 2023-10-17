YSP’li Temelli’den Bahçeli’ye sert yanıt: ‘‘Kürt düşmanlığı yaparak gerçek gündemlerin üstüne örtmeye çalışıyor’’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu ve hafta sonu adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştiren Yeşil ve Sol Gelecek Partisi’ni (YSP) ve öncülü HDP’yi hedef aldı. Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi ne yapmaktadır? 2021’den beri HDP’nin kapatılması iddianamesini kime şirin görünmek için bekletmektedir? HDP ve devamında kurulan hangi parti varsa kapatılmalıdır” dedi.



Bahçeli, konuşmasının devamında, AYM’den davacı olacaklarını da belirtti:



"Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız. HDP’nin kapatma davasının açılmasını takiben YSP adıyla seçimlere girmesi Türk adaletiyle alay etmektir. AYM başkanı ve üyeleri direkt size soruyorum olan biten rezaletleri ne zaman görmeyi aklınızdan geçiriyorsunuz? Gecikmiş adalet, adalet değildir bu gerçeği bilmiyor musunuz? AYM’nin Kandil’le köprü kurması teröristleri arkalaması hukuk onuruyla, demokrasiyle kesinlikle bağdaşmayacaktır."

KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPARAK, PARTİMİZE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİYLE YAKLAŞARAK GERÇEK GÜNDEMLERİN ÜSTÜNE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gerçek Gündem’e konuşan Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli, Bahçeli’nin açıklamasının mevcut gündemi geçiştirmeye çalışmak olduğunu söyledi. Temelli, “Hiçbir gerçeklikle ilgisi olmayan iftiralarla, hakaretlerle bir saldırıda bulunmuştur” diyerek Bahçeli’nin açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi:



‘‘Aslında çok alışkın olduğumuz bir üslup. Her zamanki gibi yine partimizi, bizleri hedef alan açıklamalar yaparak mevcut gündemi geçiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü şu anda çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu kriz artık belirgin olarak Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Türkiye'nin izlediği yanlış politikalardan kaynaklanıyor. AKP-MHP iktidarı tüm bu yanlış politikalarının bedelini halklara, topluma, emekçilere, kadınlara ödetmeye devam ediyor.

İşin kolayını bulmuş durumdalar. Her fırsatta Kürt düşmanlığı yaparak partimize yönelik nefret söylemiyle yaklaşarak gerçek gündemlerin üstüne örtmeye çalışıyorlar. Yine hiçbir gerçeklikle ilgisi olmayan iftiralarla, hakaretlerle bir saldırıda bulunmuştur. Kabul etmemiz mümkün değil.”

“DEMOKRASİ ADINA BÜYÜK BİR UTANÇ”

HDP’nin seçime girerken YSP olarak ismini değiştirmesiyle ilgili Bahçeli’nin söylediklerine yanıt veren Temelli, bu isim değişikliğinin nedeninin HDP’ye açılan kapatma davası olduğunu vurguladı. Temelli, açılan kapatma davasının bir ‘utanç’ olduğunu söyledi:



“Evet, bizim partimizin adı değişti ve yeni bir partiyle yola devam ediyoruz. Ama bunun nedeni açılan kapatma davasıdır. Bu kapatma davası bu ülkenin utancıdır. Sahip çıkılacak bir şey değildir. Demokrasi adına büyük bir utançtır. Bu utanca sahip çıkmak siyasetinde ne denli büyük bir sefalete sürüklendiğini göstermektedir.”

BAHÇELİ, GEÇMİŞTE BİR KONUŞMASINDA ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ KAPATMAYA KALMIŞTIR

Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’ni tehdit ettiğini söyleyen Temelli, ‘‘Yeni Anayasa yapacağız deyip de Anayasayı böyle açıktan ithal etmek de gerçekten ciddi bir ironi’’ dedi:

“Özellikle Bahçeli her konuşmasında Anayasa Mahkemesi'ni açıktan tehdit etmektedir. Hatta geçmişte bir konuşmasında Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya kalkmıştır. Yeni anayasa yapılırken de Anayasa Mahkemesi’nden kurtulmaya çalışacaklar. Her otoriter rejimin sevdası aslında hukuksuz bir düzendir. Dolayısıyla da hukuku Anayasa Mahkemesi'ne bu yaklaşım aslında anayasaya karşı bir yaklaşımdır. Yeni Anayasa yapacağız deyip de Anayasayı böyle açıktan ithal etmek de gerçekten ciddi bir ironiyi bize göstermektedir.”

İLLEGALİZE EDİLEREK YANSITILMAYA ÇALIŞILIYOR

YSP Van milletvekili Gülcan Kaçmaz ise Bahçeli’nin açıklamalarının direktiflerle mahkemeye yön vermeye çalışmak olduğunu anlattı. Kaçmaz, Bahçeli’nin üslubunun bir genel başkana yakışmadığını da aktardı:



“Şu an bağımsız yargı sürecinden bahsetmek mümkün değil. Direktiflerle şekil verilmeye çalışılıyor mahkemelere. Bugünkü açıklamada bu yöndeydi. Bu direktiflerin temellendirilmeye çalışıldığı bir tarzdaydı. Bizim vekilimize yönelik de bir konuşması oldu. Kesinlikle kabul etmediğimiz, üslup olarak da bir partinin genel başkanına yakışmayan bir konuşmaydı. İllegalize edilerek yansıtılmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmediğimizi sizler aracılığıyla tekrardan ifade etmek istiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem