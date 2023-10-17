CHP'li Demir'den verdiği soru önergesine gelen yanıta tepki: Yanıt yok geçiştirme var

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir, söz verilmesine rağmen norm düzenlemesi ve ataması yapılmayan PDR öğretmenlerini TBMM gündemine taşımıştı. Demir, “Soru önergeme gelen yanıt, tam bir ‘soruları yanıtlamama açıklaması’ somut yanıt yok, geçiştirme var” ifadesini kullandı.



PDR NORM DÜZENLEMESİ RAFA KALKTI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunduğunu kaydeden CHP’li Demir, “Bakandan gelen yanıt sorularımızın karşılığı değil. Gelen yanıtta sadece atama yönetmeliklerine atıf yapılarak geçmiş dönem yapılan atamaların sayısı açıklanmış. Görünen o ki söz verilen norm düzenlemesi ve atama rafa kalkmış durumda” değerlendirmesini yaptı.



CHP’li Demir açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

“Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ‘Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak’ sözü yerine getirilmedi. Ancak bu açıklamaların üzerinden aylar geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmamış, verilen sözler unutulmuş ve tutulmamıştır. Biz, ‘devamlılık ilkesi’ gereğince o sözü, yeni Bakan Yusuf Tekin’e hatırlattık ve sorduk: “Verilen söz yerine getirilerek 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen ataması gerçekleştirilecek mi?”



ÇOCUKLAR PSİKOLOJİK DANIŞMAN/REHBER ÖĞRETMENE ULAŞAMIYOR



Deniz Demir sözlerini söyle noktaladı:



“Kamu hizmetleri, tatmininde kamu yararı bulunan genel ve ortak gereksinimleri karşılamaya yönelik hizmetler olduğundan, bu hizmetlerin sürekli ve düzenli bir biçimde görülmesi gerekir. Bu sebeple hem öğretmenlerimizi hem de okullarında PDR öğretmenlerine ulaşamayan küçüklerimize verilen sözler tutulmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çocuklar ve gençler arasında son yıllarda artan psikolojik sorunlar göz önüne alındığında Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen kadrolarının ne kadar önemli olduğu açıktır. Biz verilen sözün sonuna kadar takipçisi olacağız ve her platformda hatırlatacağız”