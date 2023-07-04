CHP'li Kılıç: Eski bakan vekillerin korumaları Meclis'te bize ve çalışanlara omuz atıyor

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu’nda bugün gündem dışı söz aldı. Konuşmasında gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutukluluğunu gündeme getiren Kılıç, şunları söyledi:

"Montaj videoyla gazeteci Merdan Yanardağ’ın cezaevinde olduğu bir ülkede hukukun üstünlüğünden, demokrasiden bahsedemeyiz. Bu zulmü Meclis tutanaklarına geçirmeyen bu zulme ‘dur’ demeyen, adalet çağrısı yapmayan Meclis değildir 2. yüzyıl Meclisi. Hukuk intikam kılıcı gibi kullanılır oldu, cezaevlerinin milletvekillerinden gazetecilerden, siyasetçilerden intikam alma yerlerine dönüştüğü bu düzeni değiştirmek için mücadele etmeliyiz. Cumhuriyet değerlerini tam anlamıyla hayata geçirerek, ikinci yüzyıla yaraşır bir Türkiye için çalışmalıyız. Demokrasi mücadelesine parti ayrımı olmaksızın birer tuğla koymalıyız.”

'CAN ATALAY’A ÖZGÜRLÜK'

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesine tepki gösteren Kılıç, “Bakın bugün İnsan Hakları Komisyonu toplanıyor, bu toplantının bir üyesi de Milletvekili Can Atalay nerede? Cezaevinde. Milletin seçilmiş milletvekilinin cezaevinde olduğu bir Meclis değildir, 2. yüzyıl Meclis’i.”

'KORUMALAR OMUZ ATIYOR'

Eski bakan olan milletvekillerinin Meclis’teki tutumlarından yakınan Kılıç, şöyle konuştu:

“Bakın iki hafta önce vekil odama geldiğimde kapımın zorlanarak açıldığını gördüm. Meclis Başkanımız derhal bir soruşturma açtı. Soruşturma devam ediyor. Korkumuz yok ama vekilin güvenlik önlemlerinden kuşku duyduğu bir Meclis değildir, 2. yüzyıl Meclis’i.

Yeni gelen eski bakan vekillerimiz var, geçen dönemde bazı vekiller koridorlarda korumalarla dolaşıyorlardı, Gazi Meclis’te kimi kimden koruyorlar bu korumalar. Hem de bazen bize, bazen çalışanlara omuz atarak geçiyorlar koridorlardan. On tane korumayla gezilen Meclis değildir 2. yüzyıl Meclisi.”

FATİH ERBAKAN’A TEPKİ

Kılıç, 15 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği yönündeki açıklamaları nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a da “15 yaş altı doğum, bir yılda yüzde 25 arttı. Bu konu mutlaka parlamentonun gündeminde olmalı. Maalesef bunu savunanların bu Meclis’te olması, bu ülke için utanç vesikasıdır" diye tepki gösterdi.